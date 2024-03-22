(Ерышева) Марина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1924
Дочь: Щипакина Клавдия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1925
Сын: Севастьянов Михаил
Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Павелъ