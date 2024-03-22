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(Ерышева) Марина

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1924

Дочь: Щипакина Клавдия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1925

Сын: Севастьянов Михаил

Отец ребёнка: Севастьяновъ Павелъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Павелъ

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