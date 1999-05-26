Севастьянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянов Михаил

Севастьянов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1925

Дата смерти

26.05.1999

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925

Отец: Севастьяновъ Павелъ

Мать: Марина

Рождение ребёнка
12.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Анна

Смерть
26.05.1999
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close