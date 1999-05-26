Севастьянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1925
Дата смерти26.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925
Отец: Севастьяновъ Павелъ
Мать: Марина
Рождение ребёнка
12.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Анна
Смерть
26.05.1999
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Инсульт