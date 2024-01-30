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Казаков Виктор Николаевич
Казаков Виктор Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1954
Пол
Мужской
Отец
Казаков Николай Филиппович
1922 г.р.
Мать
Казакова Анна Аврамовна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1954
Отец:
Казаков Николай Филиппович
Мать:
Казакова Анна Аврамовна
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