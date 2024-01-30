Казаков Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1954

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1954

Отец: Казаков Николай Филиппович

Мать: Казакова Анна Аврамовна

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