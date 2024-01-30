Казаков Николай Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1922
Дата смерти27.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1954
Сын: Казаков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Казакова Анна Аврамовна
Рождение ребёнка
02.06.1959
Сын: Казаков Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Казакова Анна Аврамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакова Анна Аврамовна
Смерть
27.09.1993