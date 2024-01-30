Казаков Николай Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Николай Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1922

Дата смерти

27.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1954

Сын: Казаков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Казакова Анна Аврамовна

Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Казаков Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Казакова Анна Аврамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова Анна Аврамовна

Смерть
27.09.1993
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