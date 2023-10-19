Infelicin Nicholas
Место рожденияLomza, Podlaskie Voivodeship Poland
Дата рожденияОколо 08.11.1885
Дата смертиОколо 08.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.06.1912
Дочь: Zuravljeva Martha
Мать ребёнка: Infelitsina Lyubov
Рождение ребёнка
1924
Сын: Infelicin Donat
Мать ребёнка: Infelitsina Lyubov
Работа или профессия
Неизвестно
Titular Counselor
Образование
Неизвестно
Смерть
Около 08.05.1943
Похороны
Неизвестно