Infelicin Nicholas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиInfelicin Nicholas

Infelicin Nicholas

avatar

Место рождения

Lomza, Podlaskie Voivodeship Poland

Дата рождения

Около 08.11.1885

Дата смерти

Около 08.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.11.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Lomza, Podlaskie Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
24.06.1912

Дочь: Zuravljeva Martha

Мать ребёнка: Infelitsina Lyubov

Рождение ребёнка
1924

Сын: Infelicin Donat

Мать ребёнка: Infelitsina Lyubov

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Titular Counselor
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около 08.05.1943
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close