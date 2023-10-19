Zuravljeva (Infelicin) Martha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zuravljeva (Infelicin) Martha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1912

Дата смерти

13.06.1991

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Дети

1936 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1912

Отец: Infelicin Nicholas

Мать: Infelitsina Lyubov

Рождение ребёнка
07.11.1936

Сын: Kuznecov Mihail

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1959

Сын: Kuznecov Vladimir

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
nurse
Смерть
13.06.1991
Москва, город федерального значения Москва
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