Zuravljeva (Infelicin) Martha
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1912
Дата смерти13.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1912
Отец: Infelicin Nicholas
Мать: Infelitsina Lyubov
Рождение ребёнка
07.11.1936
Сын: Kuznecov Mihail
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.1959
Сын: Kuznecov Vladimir
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
nurse
Смерть
13.06.1991