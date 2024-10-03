Ведешкин Тарас Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Ведешкин Матвей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Ведешкина) Анна Тарасовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Ведешкин Евфимий (Ефим) Тарасович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно