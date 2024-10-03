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Ведешкин Тарас Матвеевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Ведешкин Матвей Алексеевич

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Ведешкина) Анна Тарасовна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ведешкин Евфимий (Ефим) Тарасович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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