Котова (Жатова) Анна Леоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиПосле 19.01.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1910 по 1911
Отец ребёнка: Котов Андрей Иванович
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Рождение ребёнка
04.09.1915 ст.
Отец ребёнка: Котов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1920
Дочь: (Котова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Котов Андрей Иванович
256-1-282 слайд 55 ГАТО
Смерть
После 19.01.1920
Жива с семьей на 1918 (исповедная). Ребенок в 1920 году.