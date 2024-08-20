Котова (Жатова) Анна Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Жатова) Анна Леоновна

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

После 19.01.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1911

Сын: Котов Сергей 1 Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Котов Андрей Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1915 ст.

Сын: Котов Сергей 2 Андреевич

Отец ребёнка: Котов Андрей Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1920

Дочь: (Котова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Котов Андрей Иванович

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
256-1-282 слайд 55 ГАТО
Смерть
После 19.01.1920
Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Жива с семьей на 1918 (исповедная). Ребенок в 1920 году.

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