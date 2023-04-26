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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Горматова Федосья Ивановна
Мать ребёнка: (Гущина) Василиса Петровна
Рождение ребёнка
28.05.1863
Дочь: (Гущина) Федосья
Мать ребёнка: (Гущина) Василиса Петровна
Смерть
Неизвестно