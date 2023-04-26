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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гущина) Василиса Петровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Горматова Федосья Ивановна

Мать ребёнка: (Гущина) Василиса Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1863

Дочь: (Гущина) Федосья

Мать ребёнка: (Гущина) Василиса Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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