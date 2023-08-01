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Кудрявцев Филипп Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Кудрявцев Назар Григорьевич

Мать: Кудрявцева Мелания Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Гомозова Фекла Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1845

Сын: Кудрявцев Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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