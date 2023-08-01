Кудрявцев Филипп Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Гомозова Фекла Филипповна
Рождение ребёнка
19.08.1845
Сын: Кудрявцев Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Кудрявцева Мария Михайловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно