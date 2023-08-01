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Кудрявцева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1845

Сын: Кудрявцев Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Кудрявцев Филипп Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Филипп Назарович

Смерть
Неизвестно