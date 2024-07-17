Качина (Исакова) Минодора Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина (Исакова) Минодора Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаков Лаврентий Петрович

Мать: Исакова Ирина Яковлевна

Рождение ребёнка
16.01.1887 ст.

Сын: Исаков Федор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Дочь: Исакова Мария

Отец ребёнка: не указан

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
13.10.1902 ст.

Муж: Качин Иван Васильевич

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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