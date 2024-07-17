Качина (Исакова) Минодора Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исаков Лаврентий Петрович
Мать: Исакова Ирина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.01.1887 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Дочь: Исакова Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
13.10.1902 ст.
Смерть
Неизвестно