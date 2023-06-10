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Исакова Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1869 ст.

Дочь: Исакова Параскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.12.1870 ст.

Сын: Исаков Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1871

Дочь: Исакова Евгения Лаврентьевна

Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1876 ст.

Дочь: Исакова Татьяна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.05.1878 ст.

Сын: Исаков Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Лаврентий Петрович

Смерть
Неизвестно