Исакова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1869 ст.
Дочь: Исакова Параскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1870 ст.
Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
12.12.1871
Дочь: Исакова Евгения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1876 ст.
Дочь: Исакова Татьяна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
05.05.1878 ст.
Отец ребёнка: Исаков Лаврентий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно