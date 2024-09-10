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Степанида Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пальгин Иван Агеевич

Отец ребёнка: Агей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Забодаева Евдокия Агеевна

Отец ребёнка: Агей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пальгин Василий Агеевич

Отец ребёнка: Агей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пальгин Пётр Агеевич

Отец ребёнка: Агей Еремеевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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