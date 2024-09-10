Степанида Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агей Еремеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Пальгин Иван Агеевич
Отец ребёнка: Агей Еремеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Забодаева Евдокия Агеевна
Отец ребёнка: Агей Еремеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Агей Еремеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Пальгин Пётр Агеевич
Отец ребёнка: Агей Еремеевич
Смерть
Неизвестно