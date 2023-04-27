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de Croÿ (de Croÿ) Jeanne

Место рождения

Luxembourg, Luxembourg

Дата рождения

?.01.1435

Дата смерти

18.06.1504

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1435

Отец: de Croÿ Antoine

Мать: de Lorraine-Vaudémont (de Lorraine-Vaudémont) Marguerite

Работа или профессия
Неизвестно
Daughter of Count
Бракосочетание
20.03.1454

Муж: von der Pfalz-Simmern Ludwig Schwarze

Рождение ребёнка
26.11.1462

Сын: von der Pfalz-Simmern-Zweibrücken Alexander Hinkende

Отец ребёнка: von der Pfalz-Simmern Ludwig Schwarze

Смерть
18.06.1504
Похороны
Неизвестно

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