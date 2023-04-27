de Croÿ (de Croÿ) Jeanne
Место рожденияLuxembourg, Luxembourg
Дата рождения?.01.1435
Дата смерти18.06.1504
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1435
Работа или профессия
Неизвестно
Daughter of Count
Бракосочетание
20.03.1454
Рождение ребёнка
26.11.1462
Сын: von der Pfalz-Simmern-Zweibrücken Alexander Hinkende
Отец ребёнка: von der Pfalz-Simmern Ludwig Schwarze
Смерть
18.06.1504
Похороны
Неизвестно