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de Croÿ Antoine

Место рождения

Tours-sur-Marne, Champagne-Ardenne France

Дата рождения

Около 1387

Дата смерти

21.09.1475

Пол

Мужской

Отец

Около 1365 г.р.

Мать

Около 1368 г.р.

Жена

Около 1400 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1387

Отец: de Croÿ Jean

Мать: de Craon (de Craon) Marguerite

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1432

Жена: de Lorraine-Vaudémont (de Lorraine-Vaudémont) Marguerite

Рождение ребёнка
?.01.1435

Дочь: de Croÿ (de Croÿ) Jeanne

Мать ребёнка: de Lorraine-Vaudémont (de Lorraine-Vaudémont) Marguerite

Смерть
21.09.1475
Похороны
Неизвестно

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