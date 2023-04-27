de Croÿ Antoine
Место рожденияTours-sur-Marne, Champagne-Ardenne France
Дата рожденияОколо 1387
Дата смерти21.09.1475
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1387
Отец: de Croÿ Jean
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.10.1432
Рождение ребёнка
?.01.1435
Дочь: de Croÿ (de Croÿ) Jeanne
Мать ребёнка: de Lorraine-Vaudémont (de Lorraine-Vaudémont) Marguerite
Смерть
21.09.1475
Похороны
Неизвестно