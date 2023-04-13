Aithan David
Место рожденияPrague, Prague Czech Republic
Дата рождения1905
Дата смерти25.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Sokolka Moshe Avraham
Мать: Sokolka Sara Chana
Prague, Prague Czech Republic
Рождение ребёнка
?.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Aithan Bilha
Похороны
После 25.11.1978
Givat Shaul, Jerusalen
Смерть
25.11.1978
Jerusalem