Aithan David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Aithan David

Место рождения

Prague, Prague Czech Republic

Дата рождения

1905

Дата смерти

25.11.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Sokolka Moshe Avraham

Мать: Sokolka Sara Chana

Prague, Prague Czech Republic
Рождение ребёнка
?.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Aithan Bilha

Похороны
После 25.11.1978
Givat Shaul, Jerusalen
Смерть
25.11.1978
Jerusalem
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