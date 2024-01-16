Поджаров Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поджаров Иван Фомич

Место рождения

?

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

?
Смерть
Неизвестно
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