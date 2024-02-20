Фурсова (Сотникова) Мария Никитична
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1874
Отец: Сотников Никита
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1892
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
21.12.1893
Сын: Фурсов Павел Фомич (Солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1896
Сын: Фурсов Яков Фомич (Солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1899
Сын: Фурсов Максим Фомич
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
18.01.1902
Дочь: Казакова Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Фурсов Иван Фомич
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1906
Дочь: Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1908
Дочь: Елена Фоминична
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Фурсов Василий Фомич
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Анна Фоминична
Отец ребёнка: Фурсов Фома Яковлевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно