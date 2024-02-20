Фурсов Яков Фомич (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения21.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
21.10.1896
Отец: Фурсов Фома Яковлевич
Мать: Фурсова Мария Никитична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1914
Жена: Фурсова Мария Яковлевна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
08.11.1915
Мать ребёнка: Фурсова Мария Яковлевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно