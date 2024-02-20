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Фурсов Яков Фомич (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

21.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1896

Отец: Фурсов Фома Яковлевич

Мать: Фурсова Мария Никитична

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1914

Жена: Фурсова Мария Яковлевна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
08.11.1915

Сын: Фурсов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Яковлевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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