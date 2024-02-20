Фурсов Максим Фомич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Дата рождения15.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1899
Отец: Фурсов Фома Яковлевич
Мать: Фурсова Мария Никитична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Бракосочетание
14.05.1917
Архангельская церковь села Ячейки
Военная награда
19.02.1945
ВС 648 сп 299 сд 2-го Бел.Фр. Приказ № 14/н, наградден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-687572-807
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР Награжден медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
ЦАМО РФ шк-93,ящ-4
Смерть
Неизвестно