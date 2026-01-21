Лоскутов Иоанн (Иван) Карпов 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Лоскутов Иоанн (Иван) Карпов

Автор
ЮН
Носкова Ю.

мужской, родился 1861, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер 05.02.1912, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Отец
Лоскутов Карп (Поликарп) МихайловОколо 1838 г.р.
Мать
Лоскутова Ефросиния Федорова1840 г.р.
Супруги
Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова1861 г.р.
Дети
Лоскутов Василий Иванович06.03.1882 г.р.
Софронова (Лоскутова) Прасковья (Параскева) Ивановна22.07.1885 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Лоскутов Карп (Поликарп) Михайлов

Мать: Лоскутова Ефросиния Федорова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
01.07.1879

Жена: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

ГА Республики Марий Эл (ГАРМЭ), фонд №305, опись №1, дело №160, стр. 543

Рождение ребёнка
06.03.1882

Сын: Лоскутов Василий Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

ГА Республики Марий Эл (ГАРМЭ), фонд №305, опись №1, дело №161, стр. 354 08.03.1882 крещение. Восприемник починка Большаго ключа крестьянинъ Антипа Карповъ Лоскутовъ.

Рождение ребёнка
22.07.1885

Дочь: Софронова (Лоскутова) Прасковья (Параскева) Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
13.02.1888

Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
03.09.1889

Сын: Лоскутов Фома Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Лоскутов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Лоскутов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
29.01.1898

Дочь: Лоскутова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
18.07.1899

Дочь: Лоскутова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
10.01.1901

Дочь: Лоскутова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
07.01.1902

Сын: Лоскутов Исидор Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
11.01.1905

Сын: Лоскутов Петр Иванович

Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
05.02.1912
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.