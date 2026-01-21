Лоскутов Иоанн (Иван) Карпов
мужской, родился 1861, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер 05.02.1912, Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
ОтецЛоскутов Карп (Поликарп) МихайловОколо 1838 г.р.
МатьЛоскутова Ефросиния Федорова1840 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: не указана
Сын: Лоскутов Василий Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Дочь: Софронова (Лоскутова) Прасковья (Параскева) Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Сын: Лоскутов Иван (Иоанн) Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Сын: Лоскутов Емельян Иванович
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Дочь: Лоскутова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Дочь: Лоскутова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Дочь: Лоскутова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова
Мать ребёнка: Лоскутова (Парсаева) Анна Филиппова