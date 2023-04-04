Красникова Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Красников Антон Емельянов

Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Красников Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Матрена Емельянова

Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марья Емельянова

Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев

Красниково, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Емельян Андреев

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