Красникова Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Красников Антон Емельянов
Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Красников Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Матрена Емельянова
Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марья Емельянова
Отец ребёнка: Красников Емельян Андреев
Бракосочетание
Неизвестно