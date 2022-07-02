Удгодская (Назаретская) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
1924
Сын: Удгодский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Удгодский Алексей Николаевич
Смерть
После 1945