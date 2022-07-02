Удгодская (Назаретская) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удгодская (Назаретская) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удгодский Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Рождение ребёнка
1924

Сын: Удгодский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Удгодский Алексей Николаевич

Смерть
После 1945

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