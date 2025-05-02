Александрова (Ковалева) Мария Семеновна
женский, родилась 01.03.1912 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла 03.09.1991
ОтецКовалев Семен Егорович01.09.1868 ст. г.р.
МатьКовалева (Артемьева) Анна Яковлевна02.09.1869 ст. г.р.
Супруги
Александров Никифор Сергеевич25.03.1906 г.р.
Дети
Бедова (Александрова) Нина Никифоровна26.05.1933 г.р.
Александров Виктор Никифорович21.03.1935 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
04.03.1912 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.05.1933
Дочь: Бедова (Александрова) Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Александров Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
21.03.1935
Сын: Александров Виктор Никифорович
Отец ребёнка: Александров Никифор Сергеевич
Рождение ребёнка
07.01.1937
Сын: Александров Владислав Никифорович
Отец ребёнка: Александров Никифор Сергеевич
Смерть
03.09.1991
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1833, стр. 103