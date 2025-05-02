Александрова (Ковалева) Мария Семеновна 01.03.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Александрова (Ковалева) Мария Семеновна

Автор
АБ
Борисенкова А.

женский, родилась 01.03.1912 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 03.09.1991

Отец
Ковалев Семен Егорович01.09.1868 ст. г.р.
Мать
Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна02.09.1869 ст. г.р.
Супруги
Александров Никифор Сергеевич25.03.1906 г.р.
Дети
Бедова (Александрова) Нина Никифоровна26.05.1933 г.р.
Александров Виктор Никифорович21.03.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1912 ст.

Отец: Ковалев Семен Егорович

Мать: Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1833, стр. 103

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Никифор Сергеевич

Крещение
04.03.1912 ст.
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники: Сергей Андреевич Емельянов и Ефимия Егоровна Барабашкина

Рождение ребёнка
26.05.1933

Дочь: Бедова (Александрова) Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Александров Никифор Сергеевич

Рождение ребёнка
21.03.1935

Сын: Александров Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Александров Никифор Сергеевич

Рождение ребёнка
07.01.1937

Сын: Александров Владислав Никифорович

Отец ребёнка: Александров Никифор Сергеевич

Смерть
03.09.1991

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