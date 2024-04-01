Пигарев Иван Казак Выс. Медвежьего Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигарев Иван Казак Выс. Медвежьего Исаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Пигарев Исак Яковлев ?

Мать: не указана

Бракосочетание
13.10.1871

Жена: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова

м. 24 ж. 24 вдова
Рождение ребёнка
04.04.1873

Сын: Пигорев Георгий Иванов

Мать ребёнка: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигорев Иван Иванов

Мать ребёнка: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова

Смерть
Неизвестно
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