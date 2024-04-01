Пигарев Иван Казак Выс. Медвежьего Исаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Пигарев Исак Яковлев ?
Бракосочетание
13.10.1871
м. 24 ж. 24 вдова
Рождение ребёнка
04.04.1873
Мать ребёнка: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигорев Иван Иванов
Мать ребёнка: Голенкова 1, Пигарева 2 Варвара Стефанова
Смерть
Неизвестно