Деревнина (Пелымскова) Феодосия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина (Пелымскова) Феодосия Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1830

Дочь: Стефанова Муза Васильева

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов

Рождение ребёнка
13.04.1838

Дочь: Ксения? Васильева

Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов

Смерть
Неизвестно
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