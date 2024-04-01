Деревнина (Пелымскова) Феодосия Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1830
Дочь: Стефанова Муза Васильева
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов
Рождение ребёнка
13.04.1838
Дочь: Ксения? Васильева
Отец ребёнка: Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно