Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
08.05.1830
Дочь: Стефанова Муза Васильева
Мать ребёнка: Деревнина Феодосия Осипова
Рождение ребёнка
13.04.1838
Дочь: Ксения? Васильева
Мать ребёнка: Деревнина Феодосия Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно