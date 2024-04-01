Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнин Василий Крест. Д.Белой Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Деревин Семен Артемьев

Мать: Деревина Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
08.05.1830

Дочь: Стефанова Муза Васильева

Мать ребёнка: Деревнина Феодосия Осипова

Рождение ребёнка
13.04.1838

Дочь: Ксения? Васильева

Мать ребёнка: Деревнина Феодосия Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревнина Феодосия Осипова

Смерть
Неизвестно
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