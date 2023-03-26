Шкода Тимофей Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Тимофей Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкода Михей Онисимович

Мать: Шкода Анна Жена Михея Онисимов Шкоды

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