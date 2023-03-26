Шкода Анна Жена Михея Онисимов Шкоды
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти11.05.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1795 по 1836 ст.
Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкода Константин Михеевич
Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1849 ст.