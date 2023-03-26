Шкода Анна Жена Михея Онисимов Шкоды — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Анна Жена Михея Онисимов Шкоды

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

11.05.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1795 по 1836 ст.

Сын: Шкода Феодор Михеевич

Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Василий Михеевич

Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Тимофей Михеевич

Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Константин Михеевич

Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Никита Михеевич

Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкода Трофим Михеевич

Отец ребёнка: Шкода Михей Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкода Михей Онисимович

Смерть
11.05.1849 ст.
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