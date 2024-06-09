Брагин Игнат Иевлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиПосле 1712
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712 ст.
Дочь: Прокудина (Брагина) Дарья Игнатова
Мать ребёнка: не указана
Стрелецкая, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд
Смерть
После 1712
Пушкарская, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд