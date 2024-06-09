Брагин Игнат Иевлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагин Игнат Иевлев

Брагин Игнат Иевлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

После 1712

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712 ст.

Дочь: Прокудина (Брагина) Дарья Игнатова

Мать ребёнка: не указана

Стрелецкая, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд
Смерть
После 1712
Пушкарская, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.