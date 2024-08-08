Болдырев Михаил? Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Михаил? Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Василий

Мать ребёнка: Болдырева Параскева?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Параскева?

Рождение ребёнка
04.06.1864

Сын: Болдырев Митрофан Михайлович?

Мать ребёнка: Болдырева Параскева?

Смерть
Неизвестно

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