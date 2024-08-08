Болдырев Михаил? Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Василий
Мать ребёнка: Болдырева Параскева?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болдырева Параскева?
Рождение ребёнка
04.06.1864
Сын: Болдырев Митрофан Михайлович?
Мать ребёнка: Болдырева Параскева?
Смерть
Неизвестно