Болдырева Параскева? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Болдырева Параскева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Василий

Отец ребёнка: Болдырев Михаил? Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Михаил? Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.06.1864

Сын: Болдырев Митрофан Михайлович?

Отец ребёнка: Болдырев Михаил? Дмитриевич

Синие Липяги

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