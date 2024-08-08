Болдырева Параскева?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Василий
Отец ребёнка: Болдырев Михаил? Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1864
Сын: Болдырев Митрофан Михайлович?
Отец ребёнка: Болдырев Михаил? Дмитриевич
Синие Липяги