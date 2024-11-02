Богатырев Петр Нестерович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Богатырев Петр Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Соломония Игнатьевна

Рождение ребёнка
11.09.1867

Дочь: Ефимова (Богатырева) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Богатырева Соломония Игнатьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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