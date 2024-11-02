Богатырев Петр Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1867
Дочь: Ефимова (Богатырева) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Богатырева Соломония Игнатьевна
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно