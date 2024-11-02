Богатырева Соломония Игнатьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Богатырева Соломония Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Петр Нестерович

Рождение ребёнка
11.09.1867

Дочь: Ефимова (Богатырева) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Богатырев Петр Нестерович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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