Можаев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1988
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.2014
Сын: Можаев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Можаева (Сереброва) Любовь Валерьевна
Рождение ребёнка
07.10.2017
Дочь: Можаева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Можаева (Сереброва) Любовь Валерьевна