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Можаев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1988

Отец: не указан

Мать: Можаева Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можаева (Сереброва) Любовь Валерьевна

Рождение ребёнка
05.04.2014

Сын: Можаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Можаева (Сереброва) Любовь Валерьевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.10.2017

Дочь: Можаева Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Можаева (Сереброва) Любовь Валерьевна

Пермь, Пермский, Пермский край

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