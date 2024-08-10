Ванькова Евдакия Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванькова Евдакия Меркурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1897

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ах
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваньков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ванькова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Ваньков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Ванькова Галина Петровна

Отец ребёнка: Ваньков Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
21.06.1927

Дочь: Харлашина (Ванькова) Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Ваньков Петр Алексеевич

Смерть
1980

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