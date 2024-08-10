Ванькова Евдакия Меркурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1897
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ванькова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Ваньков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Ванькова Галина Петровна
Отец ребёнка: Ваньков Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.06.1927
Дочь: Харлашина (Ванькова) Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Ваньков Петр Алексеевич
Смерть
1980