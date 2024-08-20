Степанидина (Сазонова) Авдотья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанидина (Сазонова) Авдотья Егоровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сазонов Егор Васильевич

Мать: Сазонова Матрона Николаевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Константинова (Степанидина) Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Сапожкина (Степанидина) Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1833

Сын: Степанидин Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Степанидина Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Степанидин Прохор Григорьевич

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Степанидина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Степанидин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Таланова (Степанидина) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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