Степанидина (Сазонова) Авдотья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Константинова (Степанидина) Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Сапожкина (Степанидина) Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Степанидин Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Степанидина Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Степанидин Прохор Григорьевич
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Степанидина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Степанидин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Таланова (Степанидина) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Степанидин Григорий Васильевич