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Сазонова Матрона Николаевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Сазонова Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Сазонов Егор Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сазонов Александр Егорович

Отец ребёнка: Сазонов Егор Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Степанидина (Сазонова) Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Сазонов Егор Васильевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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