Сазонова Матрона Николаевна
Место рождения
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Сазонова Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Сазонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Сазонов Александр Егорович
Отец ребёнка: Сазонов Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Степанидина (Сазонова) Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Сазонов Егор Васильевич