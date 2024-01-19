Кутковская Тересия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кутковский Степан Антонович
Отец ребёнка: Кутковский Антон
Состав семьи на момент переписи 1897г. https://www.raduraksti.arhivi.lv/objects/1:8:1897:7277#&gid=1&pid=391
Место жительства
1897
Смерть
Неизвестно