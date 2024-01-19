Кутковская Тересия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутковская Тересия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кутковский Степан Антонович

Отец ребёнка: Кутковский Антон

Состав семьи на момент переписи 1897г. https://www.raduraksti.arhivi.lv/objects/1:8:1897:7277#&gid=1&pid=391
Место жительства
1897
Смерть
Неизвестно

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