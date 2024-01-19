Кутковский Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутковский Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кутковский Степан Антонович

Мать ребёнка: Кутковская Тересия Антоновна

Состав семьи на момент переписи 1897г. https://www.raduraksti.arhivi.lv/objects/1:8:1897:7277#&gid=1&pid=391
Смерть
Неизвестно

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