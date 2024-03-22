Полубоярова (Денисова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения28.10.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1834
Отец: Денисовъ Матвѣй
Мать: Денисова Афимья
Бракосочетание
28.07.1858
Муж: Полубояровъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1859
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.04.1861
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1862
Сын: Полубояровъ Василий
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1866
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ