Полубоярова (Денисова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полубоярова (Денисова) Прасковья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.10.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1834

Отец: Денисовъ Матвѣй

Мать: Денисова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.07.1858

Муж: Полубояровъ Иванъ

Рождение ребёнка
31.10.1859

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1861

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1862

Сын: Полубояровъ Василий

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1866

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Полубояровъ Иванъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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