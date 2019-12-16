Тимофеев Никита Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1936
Дата смерти16.12.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1960
Дочь: Шевень (Тимофеева) Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Путилова (Тимофеева) Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
11.02.1963
Сын: Тимофеев Александр Никитович
Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
25.09.1968
Сын: Тимофеев Михаил Никитович
Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна
Рождение ребёнка
18.02.1970
Сын: Тимофеев Василии Никитович
Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна
Смерть
16.12.2019