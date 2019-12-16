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Тимофеев Никита Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1936

Дата смерти

16.12.2019

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1936

Отец: Тимофеев Василии Никифорович

Мать: Тимофеева (Заварихина) Ульяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
02.01.1960

Дочь: Шевень (Тимофеева) Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Путилова (Тимофеева) Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
11.02.1963

Сын: Тимофеев Александр Никитович

Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
25.09.1968

Сын: Тимофеев Михаил Никитович

Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

Рождение ребёнка
18.02.1970

Сын: Тимофеев Василии Никитович

Мать ребёнка: Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

Смерть
16.12.2019

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