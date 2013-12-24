Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1934

Дата смерти

24.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1934

Отец: Садовский Илларион Егорович

Мать: Садовская (Гусева) Репсиния Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Никита Васильевич

Рождение ребёнка
02.01.1960

Дочь: Шевень (Тимофеева) Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1961

Дочь: Путилова (Тимофеева) Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич

Рождение ребёнка
11.02.1963

Сын: Тимофеев Александр Никитович

Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич

Рождение ребёнка
25.09.1968

Сын: Тимофеев Михаил Никитович

Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1970

Сын: Тимофеев Василии Никитович

Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич

Смерть
24.12.2013

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