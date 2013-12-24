Тимофеева (Садовская) Наталья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1934
Дата смерти24.12.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1960
Дочь: Шевень (Тимофеева) Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1961
Дочь: Путилова (Тимофеева) Клавдия Никитична
Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1963
Сын: Тимофеев Александр Никитович
Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1968
Сын: Тимофеев Михаил Никитович
Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1970
Сын: Тимофеев Василии Никитович
Отец ребёнка: Тимофеев Никита Васильевич
Смерть
24.12.2013