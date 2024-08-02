Тимофеев Александр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1988
Дочь: Фомина (Тимофеева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Тимофеева (Иржавская) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1989
Сын: Тимофеев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Тимофеева (Иржавская) Ольга Николаевна