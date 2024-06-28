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Васильев Степан (Стефан) Родионович

Место рождения

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1842 ст.

Дата смерти

Около 1895 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (Епифанова) Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.

Дочь: Калинникова (Васильева) Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Васильева (Епифанова) Феодора Ивановна

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1895 ст.
Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

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