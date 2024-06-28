Васильева (Епифанова) Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Епифанова) Феодора Ивановна

Место рождения

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Около 1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Степан (Стефан) Родионович

Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.

Дочь: Калинникова (Васильева) Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан (Стефан) Родионович

Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Около 1903 ст.
Подужемье, Кемский уезд, Архангельская губерния

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