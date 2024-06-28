Васильева (Епифанова) Феодора Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиОколо 1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1892 ст.
Дочь: Калинникова (Васильева) Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан (Стефан) Родионович
Смерть
Около 1903 ст.