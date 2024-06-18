Кузнецова (Лапина) Анастасия Карповна (Поликарповна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1907
Дочь: (Кузнецова) Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Рождение ребёнка
12.04.1909
Дочь: (Кузнецова) Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Рождение ребёнка
07.03.1912
Сын: Кузнецов Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Рождение ребёнка
15.04.1922
Дочь: Орлова (Кузнецова) Мария Анисимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович
Смерть
Неизвестно