Кузнецова (Лапина) Анастасия Карповна (Поликарповна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецова (Лапина) Анастасия Карповна (Поликарповна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Рождение ребёнка
01.03.1907

Дочь: (Кузнецова) Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Рождение ребёнка
12.04.1909

Дочь: (Кузнецова) Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Кузнецов Алексей Анисимович

Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Рождение ребёнка
15.04.1922

Дочь: Орлова (Кузнецова) Мария Анисимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Анисим (Онисим) Варламович

Смерть
Неизвестно

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