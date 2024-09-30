Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
04.09.1843
Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1851
Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1854
Дочь: Пумалайнен (Хуттунен) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1857
Сын: Хуттунен Сигфрид Адамович
Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович
Смерть
Неизвестно