Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1840

Муж: Хуттунен Адам Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1843

Сын: Хуттунен Иосиф Адамович

Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1851

Сын: Хуттунен Иван Адамович

Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1854

Дочь: Пумалайнен (Хуттунен) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1857

Сын: Хуттунен Сигфрид Адамович

Отец ребёнка: Хуттунен Адам Иванович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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