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Хуттунен Адам Иванович

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

11.04.1820

Дата смерти

17.12.1879

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1820

Отец: Хуттунен Иван

Мать: Хуттунен (Эверхаус) Анна Георгиевна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1840

Жена: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна

Рождение ребёнка
04.09.1843

Сын: Хуттунен Иосиф Адамович

Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1851

Сын: Хуттунен Иван Адамович

Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1854

Дочь: Пумалайнен (Хуттунен) Мария Адамовна

Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1857

Сын: Хуттунен Сигфрид Адамович

Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
17.12.1879
Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

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