Хуттунен Адам Иванович
Место рождения
Дата рождения11.04.1820
Дата смерти17.12.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1820
Отец: Хуттунен Иван
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
04.09.1843
Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна
Рождение ребёнка
27.03.1851
Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна
Рождение ребёнка
06.08.1854
Дочь: Пумалайнен (Хуттунен) Мария Адамовна
Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна
Рождение ребёнка
02.05.1857
Сын: Хуттунен Сигфрид Адамович
Мать ребёнка: Хуттунен (Риккинен) Вальборга Зигфридовна
Смерть
17.12.1879